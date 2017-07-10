Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе
Киев, 10 июля. Киев пока не обладает юридическими доказательствами, подтверждающих присутствие регулярной российской армии в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал.
Тука пояснил, что у Киева нет доказательств, свидетельствующих о присутствии в Донбассе российских солдат. По его словам, данный факт подтвердило недавнее решение суда в Гааге.
«Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат», — подчеркнул Тука.
Стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала заявления Киева о российских войсках в Донбассе. В Кремле подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а также не поддерживает ополченцев в Донбассе.