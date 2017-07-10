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Сирия периода полураспада: что может помешать перемирию на юго-западе страны
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    Сирия периода полураспада: что может помешать перемирию на юго-западе страны

    20:13  10 Июля 2017
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    Провинция Эс-Сувейда

    Режим прекращения огня в Сирии начал действовать в трех зонах деэскалации — с полудня в воскресенье. До этого стороны пару месяцев согласовывали границы территорий, которые свободны от боевых действий. Станет ли это событие важным шагом на пути к дальнейшей стабилизации ситуации в сирийской республике? Выясняло Федеральное агентство новостей.

    После того, как президент России Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге, стороны объявили о предстоящем перемирии. В Вашингтоне рассыпались в комплиментах: мол, все условия с Москвой согласованы, США настроены на конструктивную работу. Провинции Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда на юго-западе Сирии объявили об прекращении огня. Порядок там сейчас поддерживают военные  полиции России, Иордании и США. 

    В первый день режим перемирия соблюдался почти без нарушений. Об этом сообщили журналистам наблюдатели, включая представителей оппозиции. Тем не менее, война в Сирии продолжается против террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»* (обе запрещены в РФ).

    Сирия периода полураспада: что может помешать перемирию на юго-западе страны

    «Разумеется, перемирие не приведет к окончанию войны на всей территории Сирии, поскольку не все страны и не все группировки к нем участвуют. Но расширение этих зон указывает на то, что война постепенно и не очень спешно движется к своему завершению. Понятно, что ситуация с послевоенным будущим Сирии еще не решена, еще до конца не разгромлен псевдо-халифат, но территория контролируемая ИГИЛ*, сокращается, на первый план выходят уже взаимоотношения внешних участников военных действий, то есть курдско-турецкий вопрос. Он будет развиваться даже после окончания сирийской войны», — комментирует специально для ФАН главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

    По его словам, уже были примеры как удачных, так и не очень удачных перемирий.

    «Успех этого во многом будет зависеть от США: если они не справятся или не захотят мира в первые недели и месяцы, то боевые действия там возобновятся. Что потом скажется на российско-американских отношениях. Пока же это для нас первое подобное соглашение. Но мы помним, что первое перемирие действовало с горем пополам, а второе было нарушено американцами сознательной бомбардировкой сирийских войск под Дейр эз-Зором», — вспоминает эксперт ФАН.

    В то же время он реконструирует ту цепочку событий, которая будет происходить в Сирии в ближайшее время.

    САА

    «Сирийские войска будут активнее воевать на границе с ИГ*, займут значительные территории провинции Сувейда, которые не регламентируются перемирием. То есть будет использовать перемирие в своих целях, чтобы укрепить как собственные позиции на контролируемых территориях, так и завоевать территории, которые не входят в перемирие», — говорит Рожин.

    Некоторые эксперты считают, что перемирие на юго-западе Сирии будет способствовать активизации женевских переговоров. Особенно в условиях, когда в той же провинции Даръа в последние месяцы сложилась очень сложная ситуация.

    «Пока это не тот режим деэскалации, к которому стремится Россия. Он пока достаточно локален. С другой стороны, должны же мы от чего-то отталкиваться. Американцы сделали ставку на курдов, курды — враги турков, но турки — наши союзники. При этом у американцев есть задача закрепиться в Сирии, но курдов там вообще не воспринимают. Мне кажется, что все идет к разделу Сирии на зону интересов. США, проигравшие войну, подключились к процессу на последнем этапе. То же самое было во многих войнах, включая Первую мировую и Вторую мировую», — выражает свое мнение военный эксперт Иван Коновалов.

     

    А вот политолог Александр Перенджиев уверен, что вряд ли договоренность продлится надолго. Понятно, что есть заинтересованные стороны, которые пойдут на обострение, которым не нужен мир.

    «Провокации неизбежны. Единственный способ организовать перемирие — разоружить стороны, развести их. Но это выглядит фантастикой в условиях ведения боевых действий. Мелкие группировки, которые подписывают режим прекращения огня, одновременно должны либо вливаться в состав САА, либо подписать какой-то меморандум о подчинении Дамаску. А если этого движения нет, то они все равно рассматривают себя как враждебную структуру и готовы в любой момент открыть огонь. В этом смысле, Сирия в плане государственного управления попала в Средневековье. Появились феодальные вотчины, которые не хотят быть в составе единого централизованного государства», — добавляет спикер ФАН.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Максим Вручный
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