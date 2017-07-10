«Хезболла» зачистила от боевиков ИГ ряд городов на востоке Хомса

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Хомс, 10 июля. Отряды ливанской «Хезболлы» поддерживают наступление правительственных войск в направлении Эс-Сухны.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о том, что подразделения ливанского движения «Хезболла» зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) несколько населенных пунктов и стратегически важных высот в восточной части провинции Хомс.

В ходе столкновений уничтожено более 20 игиловцев. Отмечается, что группировка союзных войск продвигается к городу Эс-Сухне, который все еще остается под контролем джихадистов. Это последний город «Халифата» на пути к осажденному Дейр эз-Зору.

* Организация запрещена на территории РФ.