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«Хезболла» зачистила от боевиков ИГ ряд городов на востоке Хомса
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    «Хезболла» зачистила от боевиков ИГ ряд городов на востоке Хомса

    16:39  10 Июля 2017
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    «Хезболла» зачистила от боевиков ИГ ряд городов на востоке Хомса

    Хомс, 10 июля. Отряды ливанской «Хезболлы» поддерживают наступление правительственных войск в направлении Эс-Сухны.

    Командование Сирийской арабской армии сообщило о том, что подразделения ливанского движения «Хезболла» зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) несколько населенных пунктов и стратегически важных высот в восточной части провинции Хомс.

    В ходе столкновений уничтожено более 20 игиловцев. Отмечается, что группировка союзных войск продвигается к городу Эс-Сухне, который все еще остается под контролем джихадистов. Это последний город «Халифата» на пути к осажденному Дейр эз-Зору.

    «Хезболла» зачистила от боевиков ИГ ряд городов на востоке Хомса

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #хезболла #хомс
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