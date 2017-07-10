Минкультуры РФ прокомментировало слухи о переносе «Нуреева» по указу Мединского

В Избранное

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь министра культуры России Ирина Казначеева подтвердила факт разговора Владимира Мединского и гендиректора Большого театра Владимира Урина по поводу постановку Кирилла Серебренникова «Нуреев».

В интервью ТАСС представитель ведомства подчеркнула, что «запрет — это не стиль работы министерства». Она также отметила, что тон беседы был доброжелательным.

Казначеева отметила, что сам Мединский постановку не видел.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что спектакль «Нуреев» перенесен с 11 июля на май 2018 года из-за неготовности постановки. По другим источникам перенос спектакля связан с распоряжением министра культуры и содержанием спектакля, в котором нашли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В постановке кроме Серебренникова участвовали композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

Рудольф Нуреев — известный советский танцор театра оперы и балета. В 1961 году Нуреев эмигрировал из Советского союза.