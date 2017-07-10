Во имя справедливости: Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога

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Москва, 10 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вместо взимания дорожного налога повысить акцизы на бензин. По ее мнению, это было бы более правильно.

«Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство», — заявила она на встрече с членами Палаты молодых законодателей.

По словам спикера Совфеда, часто бывает так, что транспортный налог непропорционально взимается с тех, кто мало ездит. В качестве примера она привела пожилых автовладельцев, которые пользуются машиной очень редко, например, только для поездок на дачу.

Повышение же акцизов будет пропорциональным взиманием средств с тех, кто ездит постоянно, подчеркнула она.

