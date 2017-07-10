Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
США планируют объявить перемирие на севере Сирии при участии Турции
Экономика
Во имя справедливости: Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Во имя справедливости: Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога

    16:36  10 Июля 2017  /обновлено: 17:16  10 Июля 2017
    278

    Во имя справедливости: Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога

    Москва, 10 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вместо взимания дорожного налога повысить акцизы на бензин. По ее мнению, это было бы более правильно.

    «Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство», — заявила она на встрече с членами Палаты молодых законодателей.

    По словам спикера Совфеда, часто бывает так, что транспортный налог непропорционально взимается с тех, кто мало ездит. В качестве примера она привела пожилых автовладельцев, которые пользуются машиной очень редко, например, только для поездок на дачу.

    Повышение же акцизов будет пропорциональным взиманием средств с тех, кто ездит постоянно, подчеркнула она. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму

        17:07 10 Июля 2017 53
        Читать
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы
        14:39
        Сегодня

        ВКС РФ помогут правительству Сирии и оппозиции бороться с терроризмом — Лавров
        13:53
        Сегодня

        Стала известна дата похорон Антона Носика
        12:47
        Сегодня

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7712

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13414

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1713

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3333

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2561
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        116
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        256
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1334
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        2119