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Шутки кончились: блогер о включении Бузовой в базу «Миротворца» из-за Крыма
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    Шутки кончились: блогер о включении Бузовой в базу «Миротворца» из-за Крыма

    16:59  10 Июля 2017
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    Шутки кончились: блогер о включении Бузовой в базу «Миротворца» из-за Крыма

    Постоянная звезда светской хроники, скандальная телеведущая Ольга Бузова попала в базу данных украинского «расстрельного» сайта «Миротворец», который действует в тесном сотрудничестве и под кураторством МВД Украины и СБУ.

    Основанием для внесения Бузовой в базу данных тех, кому потенциально закрыт въезд на Украину, стало обвинение в «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму. Дело в том, что певица, модель и ведущая «Дома-2» всего несколько дней назад побывала в Ялте, где выступила на концерте и даже порадовала поклонников весьма пикантными фотографиями.

    Этими фотографиями из Instagram певицы и воспользовались «ищейки» «Миротворца», решив, что Бузова, фактически, сделала чистосердечное признание в антиукраинской деятельности.

    «Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид», — подписала Ольга одну из своих фотографий из Крыма, которая и легла в основу ее «обвинительного заключения» для «Миротворца».

    «В последнее время стало модно подтрунивать над Ольгой Бузовой, — прокомментировал Федеральному агентству новостей это позорное решение блогер Вадим Манукян. — Однако сейчас эти смешки многие наверняка оставят, ведь Ольга попала в скандальные черные списки «Миротворца», а это, как мы помним по страшной истории с Олесем Бузиной, отнюдь не шутки».

    По словам Вадима Манукяна, хотя тех, кто попадает в эти списки, порой просто убивают, как это случилось с киевским журналистом и писателем Олесем Бузиной, но одно время было принято считать, что нахождение российских артистов в базе «Миротворца» — это даже предмет своеобразной гордости, знак особого «доверия» украинских властей.

    «И вот Ольга Бузова теперь тоже попала в эти списки. Разумеется, речь идет о посещении певицей Крыма в рамках ее турне по России. Активисты, а точнее пособники убийц, которые составляют эти списки, недовольны тем, что Ольга якобы пересекла границу каким-то неподобающим на их взгляд образом. Все никак они не усвоят, что у России с Крымом никаких границ нет!» — подчеркнул блогер.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #бузова #манукян #миротворец
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