Шутки кончились: блогер о включении Бузовой в базу «Миротворца» из-за Крыма

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Постоянная звезда светской хроники, скандальная телеведущая Ольга Бузова попала в базу данных украинского «расстрельного» сайта «Миротворец», который действует в тесном сотрудничестве и под кураторством МВД Украины и СБУ.

Основанием для внесения Бузовой в базу данных тех, кому потенциально закрыт въезд на Украину, стало обвинение в «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму. Дело в том, что певица, модель и ведущая «Дома-2» всего несколько дней назад побывала в Ялте, где выступила на концерте и даже порадовала поклонников весьма пикантными фотографиями.

Фото в купальнике-done ????✅✅✅ Спасибо Ялте за этот незабываемый день и ночь ???? Летим в Москву ✈️ A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 10, 2017 at 3:41am PDT

Этими фотографиями из Instagram певицы и воспользовались «ищейки» «Миротворца», решив, что Бузова, фактически, сделала чистосердечное признание в антиукраинской деятельности.

«Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид», — подписала Ольга одну из своих фотографий из Крыма, которая и легла в основу ее «обвинительного заключения» для «Миротворца».

«В последнее время стало модно подтрунивать над Ольгой Бузовой, — прокомментировал Федеральному агентству новостей это позорное решение блогер Вадим Манукян. — Однако сейчас эти смешки многие наверняка оставят, ведь Ольга попала в скандальные черные списки «Миротворца», а это, как мы помним по страшной истории с Олесем Бузиной, отнюдь не шутки».

По словам Вадима Манукяна, хотя тех, кто попадает в эти списки, порой просто убивают, как это случилось с киевским журналистом и писателем Олесем Бузиной, но одно время было принято считать, что нахождение российских артистов в базе «Миротворца» — это даже предмет своеобразной гордости, знак особого «доверия» украинских властей.