Правоохранители ЛНР заявили о предотвращении возможного теракта в Луганске

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Луганск, 10 июля. Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали нескольких человек, которые пытались заложить неопознанный предмет под газовую трубу у жилого дома. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, на горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение о том, что подозрительные люди пытаются заложить неизвестное устройство под газовую трубу высокого давления возле одного из жилых домов в центре Луганска. На место инцидента была направлена оперативная группа, однако злоумышленники успели скрыться до приезда правоохранителей.

По предварительным данным, неизвестные пытались заложить взрывное устройство. В настоящее время на месте инцидента работают следователи.