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Собственный источник в правоохранительных органах оккупированного ВСУ прифронтового Дзержинска, а также жители города сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей информацию о буднях «простых украинских освободителей».

Роддом замедленного действия

Сотрудник правоохранительных органов Дзержинска сообщил, что в дежурную часть городского отдела полиции поступило коллективное обращение жителей Микрорайона (так в Дзержинске местные называют район на востоке города. — Прим. ФАН), в котором люди просят полицию повлиять на военных, организовавших в подвале действующего роддома склад боеприпасов, в том числе и запрещенных минскими соглашениями. В Дзержинске дислоцируется 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ.

В обращении говорится, что люди видели «деревянные ящики с минами и длинные ящики с ракетами», которые вечером разгружались военными в подвал городского роддома (ЦГБ, ул. Дзержинского, 43).

По факту заявления граждан дежурный обратился в дзержинскую комендатуру. В городской отдел полиции прибыли люди в военной форме и велели сотрудникам «заткнуться и забыть», после чего забрали оригинал и копии обращения и вырвали страницу из журнала регистрации, где числилась запись.

Отметим, что в радиусе одного километра от роддома плотная жилая застройка: в многоэтажках проживает порядка 10 тысяч человек. В микрорайоне расположены две школы и два детских сада. Если в подвале произойдет взрыв боеприпасов (как это было, к примеру, в Сватово Луганской области), то жертвами взрыва станут не только роженицы с младенцами и пациенты центральной городской больницы, но и тысячи мирных жителей района.

Проститутки для иностранцев

Санаторий-профилакторий «Радуга» (территория ЦГБ № 1, ул. Дзержинского, 43) находится на балансе госпредприятия «Дзержинскуголь». До войны это была популярная здравница, где лечились и проходили профилактические мероприятия шахтеры и труженики рабочего города.

Теперь здесь расквартированы иностранные военные инструкторы и офицеры ВСУ. Об этом корреспонденту ФАН сообщил местный таксист, чьи коллеги регулярно «поставляют» в означенное заведение девушек «с заниженной планкой социальной ответственности». Среди местных жителей «Радуга» раньше назывался просто «профик», а теперь это заведение среди местных и военных носит название «штаб».

«Убил, выпил, в Донбасс…»

Эта история произошла с жителем Дзержинска Александром М., который, отметим, не был сторонником ДНР, а украинских «освободителей» встречал, что называется, с цветами в руках и мокрым платочком в кармане. Мужчина познакомился со служащим дзержинской комендатуры. «Защитник» и шахтер сдружились: стали периодически выпивать и проводить досуг вместе. Все было хорошо, пока военнослужащий после очередного возлияния не попросил оставить у друга гранатомет, автомат и боекомплект к ним до утра. Мужчина согласился.

В 6.30 утра в дом бывшего украинского патриота ворвались военнослужащие дзержинской комендатуры вместе со вчерашним собутыльником и начали производить обыск, в результате чего было найдено оставленное вчерашним «другом» оружие. Шахтера задержали, а далее последовал ряд допросов.

«Отвезли в штаб комендатуры, расположенный в гостинице у стадиона «Авангард» (гостиница на балансе государственного предприятия «Дзержинскуголь» по ул. Энгельса, 1. — Прим. ФАН) и начали там «кошмарить»: избивали, но несильно, — вспоминает шахтер. — Потом меня переправили в психоневрологический диспансер (ул. Гайдара, 43), где посадили в подвал и держали двое суток, не давая еды, и два раза приносили воду. Там у них что-то вроде штаба и казармы».

Итогом стал откуп от комендатуры личным автомобилем и деньгами в сумме 30 тысяч гривен (около 66 тысяч рублей), иначе мужчине грозило до 12 лет тюрьмы. Уже находясь на свободе, он узнал, что его собутыльник — офицер дзержинской комендатуры, который имеет несколько судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«То есть меня попросту развели как мальчика», — подытожил шахтер. Сейчас наш собеседник переехал в Донецк, имени его не называем, так как в Дзержинске осталась семья, а мужчина явно пересмотрел свои взгляды на желто-голубых «защитников» Донбасса.

Для справки

Дзержинск (после декоммунизации — Торецк) — город трудовой славы и шахтерской доблести, расположенный в 40 км к северу от Донецка. 21 июля 2014 года был варварски захвачен украинскими силовиками, центр города в тот день на несколько часов превратился в полноценный театр боевых действий. Результат — разрушенный и сгоревший дом городского совета, несколько десятков погибших и более 40 раненых. Довоенное население составляло около 70 тысяч человек, на данный момент — не более 30 тысяч.