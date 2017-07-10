Роулинг написала новую сказку на маскарадном платье

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Лондон, 10 июля. Известная британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что написала одну из своих сказок прямо на маскарадном платье для Хэллоуина.

«На Хэллоуин я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги», — рассказала Роулинг в интервью CNN, отметив, что не знает, будет ли когда-нибудь публиковать сказку.

Джоан Роулинг получила всемирную известность после выхода серии книг о волшебнике Гарри Поттере, выпушенных в период с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 млн экземпляров.

Впоследствии все семь книг были экранизированы кинокомпанией Warner Bros. Роулинг выпустила три дополнительные книги к «Гарри Поттеру», а также пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и написала сценарий для спин-оффа вселенной «Фантастические твари и где они обитают».