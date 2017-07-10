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Названа стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин
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    Названа стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин

    16:25  10 Июля 2017
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    Названа стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин

    Москва, 10 июля. Строительство транспортного перехода с материка на остров Сахалин, по предварительным подсчетам, обойдется в 400 миллиардов рублей. Об этом в понедельник заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. 

    По его словам, предварительно, на это понадобится примерно 400 миллиардов рублей. Он уточнил, что эта сумма понадобится на 540 километров, отметив, что стоимость де-факто одинакова и для моста, и для тоннеля, сообщает «Свободная пресса»

    Названа стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин

    Напомним, темы строительства моста на Сахалин затрагивались 15 июня в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Тогда российский лидер заявил, что власти Российской Федерации проработают эту идею.

    Ранее стало известно, что в понедельник строители Керченского моста начали укладывать асфальт. 

    Автор: Дана Балан
    #мост #сахалин #ржд
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