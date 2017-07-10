Сильнейший в истории ливень затопил 20 станций метро Парижа

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Париж, 10 июля. Метро Парижа затопило в результате мощного ливня, который обрушился на французскую столицу. Затопленными оказались не менее 20 станций столичной подземки.

За один час в городе выпала месячная норма осадков — 49 миллиметров. Это рекордные показатели за всю историю метеонаблюдения. Сопоставимое, но меньшее количество осадков выпадало лишь в июле 1995 года — 47 миллиметров.

Французские спасатели получили почти 2 тыс. звонков от парижан в связи с разгулом стихии. Экстренные службы просят местных жителей вызывать спасателей только в случае крайней необходимости.