Черное и Азовское море может соединить канал

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Москва, 10 июля. Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Соболев предлагает создать на Ак-Монайском перешейке, который свяжет Азовское и Черное море и позволит разгрузить Керченский пролив.

Минтранспорта на время закроет 2017 года для судоходства Керченский пролив в связи со строительством моста в Крым. По мнению сенатора, новая водная магистраль, дина когторой не превысит 20 км, станет альтернативой Керченскому проливу.

«Логистика судоходства и сообщений с Азовскими портами, бассейном Дона, получит дополнительные варианты, — сообщил Соболев «Парламентской газете». — Но бесспорно, что даже в качестве запасного прохода, на случай разных аварийных ситуаций в проливе, эта гипотеза имеет право на жизнь».