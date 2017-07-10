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Черное и Азовское море может соединить канал
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    Черное и Азовское море может соединить канал

    18:45  10 Июля 2017
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    Черное и Азовское море может соединить канал

    Москва, 10 июля. Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Соболев предлагает создать на Ак-Монайском перешейке, который свяжет Азовское и Черное море и позволит разгрузить Керченский пролив.

    Минтранспорта на время закроет 2017 года для судоходства Керченский пролив в связи со строительством моста в Крым. По мнению сенатора, новая водная магистраль, дина когторой не превысит 20 км, станет альтернативой Керченскому проливу.

    «Логистика судоходства и сообщений с Азовскими портами, бассейном Дона, получит дополнительные варианты, — сообщил Соболев «Парламентской газете». — Но бесспорно, что даже в качестве запасного прохода, на случай разных аварийных ситуаций в проливе, эта гипотеза имеет право на жизнь».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #керченский пролив #соболев #канал
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