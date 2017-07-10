Начальник ЦСКА Барышев попрощается с боевым знаменем армейского клуба

В Избранное

Москва, 10 июля. Начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев попрощается с боевым знаменем клуба 13 июля. Как сообщили в пресс-центре ЦСКА, церемония начнется в 11.00 в Универсальном спортивном зале «Игровой» в Москве.

2 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о назначении Барышева, возглавлявшего ЦСКА с 2014 по 2017 год, начальником главного управления по работе с личным составом российских Вооруженных сил.

«Почетными гостями церемонии прощания с боевым знаменем ЦСКА станут статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, руководство ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова и двукратная олимпийская чемпионка майор Елена Исинбаева, выдающиеся армейские спортсмены, тренеры и ветераны Клуба, бывшие руководители ЦСКА, представители военного ведомства, палат Федерального Собрания РФ, Федеральной службы охраны РФ, Следственного Комитета РФ, Счетной палаты РФ и профессиональных клубов ЦСКА», — говорится в сообщении.

Знамя под торжественный марш вынесет группа батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Впервые в истории на церемонии будет представлено мобильное приложение ЦСКА, с помощью которого сотрудники и болельщики смогут обмениваться информацией, следить за главными событиями, расписанием и писать сообщения.