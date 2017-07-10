Порноактриса из Тюменской области написала книгу со 123 советами девушкам

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Москва, 10 июля. Порноактриса из города Ишим Тюменской области дала девушкам 123 совета, написав книгу с одноименным названием.

24-летняя звезда фильмов для взрослых рассказала, что переехала сначала в Екатеринбург, а затем в столицу и с нуля заработала на квартиру в Москве и новую немецкую иномарку. Девушка работает под псевдонимом Лола Тейлор. В своей книге «123 совета порнозвезды» она рассказала о сложностях профессии и развеяла мифы. По словам актрисы, на мысль о написании книги ее натолкнули стереотипы вокруг порноиндустрии, в частности — о больших заработках актеров.

«Это неправда. Минимальная ставка за весь день работы с 8 утра до 8 вечера — 250 евро. Ради денег идти в этот бизнес не стоит», — заявила девушка «КП — Тюмень».

По словам Лолы Тейлор, порноактрисы получают удовольствие во время съемок только в 30% случаев. Она также дала советы девушкам относительно злоупотребления солярием и пластической хирургией, а главными секретами хорошего самочувствия, по мнению девушки, являются сон и регулярный секс, пишет «Ридус».