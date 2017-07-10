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Вучич позвал Эрдогана в Сербию для восстановления дружбы народов
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    Вучич позвал Эрдогана в Сербию для восстановления дружбы народов

    16:08  10 Июля 2017  /обновлено: 16:12  10 Июля 2017
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    Вучич позвал Эрдогана в Сербию для восстановления дружбы народов

    Стамбул, 10 июля. Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну для восстановления дружбы народов. Об этом он заявил на пленарной сессии мирового нефтяного конгресса.

    Вучич попросил турецкого коллегу задержаться в Сербии хотя бы на три дня, чтобы восстановить дружбу между народами наилучшим образом.

    «Это важно для региональной стабильности, мира и спокойствия для всех наших народов», — подчеркнул он.

    Вучич позвал Эрдогана в Сербию для восстановления дружбы народов

    Сербия ожидает, что одна из линий газопровода «Турецкий поток» будет проходить через Сербию и западно-балканские страны. Это, в первую очередь, важно для Сербии и других стран, расположенных в регионе, добавил президент.

    Автор: Дима Оленин
    #эрдоган #вучич
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