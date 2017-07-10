Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов

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Москва, 10 июля. Российское правительство должно разработать до 1 января 2018 года комплекс мер, чтобы не допустить сокращения объема пригородных перевозок, и восстановить востребованные маршруты. Соответствующее поручение дал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как говорится в сообщении по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам обеспечения пригородных перевозок пассажиров, опубликованном на сайте Кремля, правительству необходимо «разработать комплекс мер, направленных на недопущение сокращения объема пригородных перевозок и восстановление востребованных маршрутов, предусмотрев в нем механизмы целевой поддержки социально значимых маршрутов».

Одновременно глава государства дал поручение сформировать механизмы экономического стимулирования: использования подвижного состава отечественного производства с улучшенными техническими характеристиками, обновления подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать до ноября текущего года механизм финансовой санации для российских страховых компаний.