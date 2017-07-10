Турция приветствует освобождение Мосула от ИГ

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Анкара, 10 июля. Власти Турции довольны результатами военной операции по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел Турции.

«Мы с удовлетворением узнали об успешном завершении операции по освобождению Мосула от ИГ*. Мы разделяем боль утраты жителей города, пострадавших от действий террористов», — говорится в сообщении.

МИД Турции выразил готовность помочь с восстановлением разрушенного города, а также оказать поддержку по предотвращению образования там новых террористических группировок.

Напомним, что в минувшее воскресенье правительственная армия Ирака окончательно освободила Мосул от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ), которые удерживали город с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.