Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
США планируют объявить перемирие на севере Сирии при участии Турции
Политика
Турция приветствует освобождение Мосула от ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция приветствует освобождение Мосула от ИГ

    15:56  10 Июля 2017
    137

    Турция приветствует освобождение Мосула от ИГ

    Анкара, 10 июля. Власти Турции довольны результатами военной операции по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел Турции.

    «Мы с удовлетворением узнали об успешном завершении операции по освобождению Мосула от ИГ*. Мы разделяем боль утраты жителей города, пострадавших от действий террористов», — говорится в сообщении.

    Турция приветствует освобождение Мосула от ИГ

    МИД Турции выразил готовность помочь с восстановлением разрушенного города, а также оказать поддержку по предотвращению образования там новых террористических группировок.

    Напомним, что в минувшее воскресенье правительственная армия Ирака окончательно освободила Мосул от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ), которые удерживали город с 2014 года.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму

        17:07 10 Июля 2017 69
        Читать
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы
        14:39
        Сегодня

        ВКС РФ помогут правительству Сирии и оппозиции бороться с терроризмом — Лавров
        13:53
        Сегодня

        Стала известна дата похорон Антона Носика
        12:47
        Сегодня

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7712

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13415

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1713

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3333

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2561
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        117
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        256
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1340
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        2125