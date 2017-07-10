Русофобия и оскорбление крымчан: Аксенов прокомментировал резолюцию ПА ОБСЕ

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Симферополь, 10 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал резолюцию ПА ОБСЕ о целостности территорий Украины.

«Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет», — заявил он в комментарии RT.

Аксенов считает, что европейские депутаты откровенно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии. В данном случае речь идет о судьбе более двух млн граждан России, добавил глава Крыма.

Он также напомнил, что воссоединение полуострова с РФ произошло по воле жителей Крыма в соответствии с международным правом.

Ранее стало известно, что участники ПА ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации, согласно которой ассамблея заявила об «уважении единства и суверенитета Украины и ее территориальной ценности».