ВКС РФ уничтожили 13 командиров ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 10 июля. Летчики ВКС РФ провели целевую бомбардировку позиций «Исламского государства»* на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Арабский канал «Аль-Маядин» сообщил со ссылкой на военные источники, что ВКС РФ нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в окрестностях осажденного города.

По данным источника было ликвидировано несколько десятков игиловцев, включая 13 полевых командиров «Халифата». Российские летчики поддерживают гарнизон Дейр эз-Зора, который получает подкрепление и припасы исключительно воздушным путем.

* Организация запрещена на территории РФ.