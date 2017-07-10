На Украине ищут мать мальчика, которого москвич удерживал 10 лет в сексуальном рабстве

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Москва, 10 июля. По информации Федерального агентства новостей, мать ребенка, которого десять лет насиловал педофил в Москве, ищут на Украине.

По информации источника, в данный момент личность женщины не установлена. Следствие направило запрос в правоохранительные органы Украины, чтобы ее найти.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он в течение 10 лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка.

Согласно информации СК России, десять лет назад мужчина познакомился с 9-летним ребенком и предложил ему совместное проживание, после чего мальчик ушел из дома. В 2007 года по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.

Однако выяснить местонахождение мальчика удалось только в 2017 году. По данным следствия, обвиняемый прятал свою жертву в комнате от посторонних глаз, а также совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.