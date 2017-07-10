Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

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Радостная весть для жителей Крыма — в понедельник строители Керченского моста приступили к укладке асфальтового покрытия. Одновременно идут работы по постройке подъездных дорог к будущему мосту, и эта часть работы целиком на плечах главы Крыма Сергея Аксенова. Именно Аксенов сформулировал кредо нынешней политики руководства Крыма — сделать из украинского захолустья, каким был Крымский полуостров при 23 годах украинской власти, в витрину России, в курортно-туристическую здравницу мирового уровня, где могли бы полноценно отдыхать не только россияне, но и граждане других стран.

Сергей Аксенов всей душой болеет за то, чтобы Крым снова обрел свое лицо, стал удобным для жизни, работы и отдыха. Под руководством главы региона идет развитие крымского транспорта, строительство трассы «Тавриды», работы по улучшению социальной инфраструктуры полуострова. Курирует Аксенов и главную стойку республики Крым — возведение Керченского моста.

А пока в уверенности, что Керченский, или как его уже принято называть — Крымский мост — будет введен в эксплуатацию точно в срок, потенциальные курортники уже, как говорится, пакуют чемоданы с панамками и шортами.

На готовых пролетах Крымского моста уже укладывают асфальтобетон, который станет своего рода «периной» для будущей дороги. В настоящий момент работы идут на острове Тузла, где слоем асфальтобетона толщиной в шесть сантиметром уже покрыто более 200 метров моста. Строители применяют самые современные технологии, используя в качестве покрытия асфальтобетон на основе модифицированного полимерного битума, который устойчив к внешним факторам. После того, как конструктивные части автомобильной части Крымского моста будут полностью готовы, на «подушку» из асфальтобетона начнется укладка верхнего слоя асфальта.

Хорошие темпы строительства моста и следование графику в его возведении высоко оценил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что при строительстве Крымского моста была успешно применена хорошо зарекомендовавшая себя практика еще советских времен — работа студенческих стройотрядов. Подзаработать и набраться крымских впечатлений за время каникул приехали более 90 студентов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Сочи, Ульяновска и других городов России. Ребята работают и на строительстве самого моста, и на возведении автомобильного подъезда к нему со стороны Краснодарского края.

«Ну, вот и асфальтовое покрытие на Керченском, а точнее — Крымском мосту начали укладывать, — порадовался за крымчан большой поклонник полуострова блогер Вадим Манукян. — Работы ведутся не просто по графику, но и с его опережением. Для Крыма этот мост очень важен. Это настоящая дорога жизни».

Как отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей, после того, как мост начнет полноценно функционировать, жизнь на Крымском полуострове кардинально изменится.

«Гораздо проще будет коммуницировать с Краснодарским краем в плане поставки продуктов, перевозки необходимых материалов, — отметил собеседник ФАН. — Снова поедут поезда в Крым, а время в пути значительно сократится. Каждый автомобилист сможет добраться до Крыма из близлежащих регионов за несколько часов, не обращая внимания на штормовую погоду. А ведь чего греха таить, шторма временами рушит планы отдыхающих, отодвигая долгожданные крымские каникулы».

Но после окончания строительства Крымского моста штормы отдыхающим будут не страшны, поскольку Крым всегда будет надежно связан с большой землей, отметил Вадим Манукян.

Крымский мост, который пройдет через Керченский пролив, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — около 230 миллиардов рублей. Начало эксплуатации автомобильной части моста запланировано на декабрь 2018 года.

К настоящему времени уже почти завершен один из наиболее сложных этапов строительства моста — речь идет о возведении самых больших фарватерных опор моста через Керченский пролив. Именно на этих опорах будут закреплены судоходные арки, под которыми будут проходить корабли. В настоящее время уже сформированы все свайные фундаменты и идет строительство нижней части опор моста.