Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
США планируют объявить перемирие на севере Сирии при участии Турции
Россия
Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

    16:46  10 Июля 2017
    844

    Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

    Радостная весть для жителей Крыма — в понедельник строители Керченского моста приступили к укладке асфальтового покрытия. Одновременно идут работы по постройке подъездных дорог к будущему мосту, и эта часть работы целиком на плечах главы Крыма Сергея Аксенова. Именно Аксенов сформулировал кредо нынешней политики руководства Крыма — сделать из украинского захолустья, каким был Крымский полуостров при 23 годах украинской власти, в витрину России, в курортно-туристическую здравницу мирового уровня, где могли бы полноценно отдыхать не только россияне, но и граждане других стран.

    Сергей Аксенов всей душой болеет за то, чтобы Крым снова обрел свое лицо, стал удобным для жизни, работы и отдыха. Под руководством главы региона идет развитие крымского транспорта, строительство трассы «Тавриды», работы по улучшению социальной инфраструктуры полуострова. Курирует Аксенов и главную стойку республики Крым — возведение Керченского моста.

    А пока в уверенности, что Керченский, или как его уже принято называть — Крымский мост — будет введен в эксплуатацию точно в срок, потенциальные курортники уже, как говорится, пакуют чемоданы с панамками и шортами.

    Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

    На готовых пролетах Крымского моста уже укладывают асфальтобетон, который станет своего рода «периной» для будущей дороги. В настоящий момент работы идут на острове Тузла, где слоем асфальтобетона толщиной в шесть сантиметром уже покрыто более 200 метров моста. Строители применяют самые современные технологии, используя в качестве покрытия асфальтобетон на основе модифицированного полимерного битума, который устойчив к внешним факторам. После того, как конструктивные части автомобильной части Крымского моста будут полностью готовы, на «подушку» из асфальтобетона начнется укладка верхнего слоя асфальта.

    Хорошие темпы строительства моста и следование графику в его возведении высоко оценил министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Ранее сообщалось, что при строительстве Крымского моста была успешно применена хорошо зарекомендовавшая себя практика еще советских времен — работа студенческих стройотрядов. Подзаработать и набраться крымских впечатлений за время каникул приехали более 90 студентов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Сочи, Ульяновска и других городов России. Ребята работают и на строительстве самого моста, и на возведении автомобильного подъезда к нему со стороны Краснодарского края.

    «Ну, вот и асфальтовое покрытие на Керченском, а точнее — Крымском мосту начали укладывать, — порадовался за крымчан большой поклонник полуострова блогер Вадим Манукян. — Работы ведутся не просто по графику, но и с его опережением. Для Крыма этот мост очень важен. Это настоящая дорога жизни».

    Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

    Как отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей, после того, как мост начнет полноценно функционировать, жизнь на Крымском полуострове кардинально изменится.

    «Гораздо проще будет коммуницировать с Краснодарским краем в плане поставки продуктов, перевозки необходимых материалов, — отметил собеседник ФАН. — Снова поедут поезда в Крым, а время в пути значительно сократится. Каждый автомобилист сможет добраться до Крыма из близлежащих регионов за несколько часов, не обращая внимания на штормовую погоду. А ведь чего греха таить, шторма временами рушит планы отдыхающих, отодвигая долгожданные крымские каникулы».

    Но после окончания строительства Крымского моста штормы отдыхающим будут не страшны, поскольку Крым всегда будет надежно связан с большой землей, отметил Вадим Манукян.

    Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова

    Крымский мост, который пройдет через Керченский пролив, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — около 230 миллиардов рублей. Начало эксплуатации автомобильной части моста запланировано на декабрь 2018 года.

    К настоящему времени уже почти завершен один из наиболее сложных этапов строительства моста — речь идет о возведении самых больших фарватерных опор моста через Керченский пролив. Именно на этих опорах будут закреплены судоходные арки, под которыми будут проходить корабли. В настоящее время уже сформированы все свайные фундаменты и идет строительство нижней части опор моста.

    9 Фото.
    9 Фотографий
    most.life
    Автор: Алексей Громов
    #крым #аксенов #манукян #крымскиймост #керченскиймост
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму

        17:07 10 Июля 2017 53
        Читать
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы
        14:39
        Сегодня

        ВКС РФ помогут правительству Сирии и оппозиции бороться с терроризмом — Лавров
        13:53
        Сегодня

        Стала известна дата похорон Антона Носика
        12:47
        Сегодня

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7712

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13414

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1713

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3333

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2561
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        114
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        255
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1328
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        2117