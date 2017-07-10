В Турции женщина попала с ребенком под колеса своего автомобиля

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Чорум, 10 июля. Из-за спешки гражданка Турции едва не погибла с ребенком под колесами своей машины.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в Чоруме на севере Турции. Во время поворота у легковушки распахнулась задняя дверь, и из салона на дорогу выпало автокресло с маленьким мальчиком, сообщает «Телеканал 360».

Мать и старший брат мальчика заметили потерю и быстро покинули машину, забыв поставить автомобиль на ручной тормоз. Пока женщина и мальчик успокаивали ребенка, машина сдвинулась с места, один из очевидцев успел сесть за руль, однако тронулся не вперед, а назад, и наехал на семейство. Остальные свидетели отогнали молодого человека и извлекли пострадавших из-под машины. Женщина и дети отделались легкими травмами.