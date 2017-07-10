Франция продолжит поддерживать Ирак после освобождения Мосула от боевиков ИГ

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Париж, 10 июля. Франция продолжит поддерживать власти Ирака в борьбе с терроризмом после освобождения Мосула. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции.

Он пояснил, что даже после освобождение Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) некоторые районы Ирака по-прежнему останутся под контролем террористов, поэтому Париж продолжит оказывать поддержку Багдаду до полной победы над ИГИЛ.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительственные войска полностью освободили Мосул от боевиков ИГИЛ. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность иракской армии и силам международной коалиции, отметив, что освобождения Мосула откроет новую страницу в истории Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.