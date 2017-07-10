Трамп объяснил присутствие Иванки на переговорах G20
В Избранное
Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп не видит ничего странного в том, что Иванка Трамп заменила его на одном из мероприятий саммита G20.
«Когда я покинул комнату для переговоров для коротких встреч с главами Японии и других стран, я попросил Иванку занять место. Стандартная практика. Ангела Меркель с этим согласна», — отметил американский политик.
Напомним, ранее стало известно о том, что дочь президента США Иванка Трамп заменила главу государства на одной из встреч на саммите G20 в немецком Гамбурге.