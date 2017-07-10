Трамп объяснил присутствие Иванки на переговорах G20

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Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп не видит ничего странного в том, что Иванка Трамп заменила его на одном из мероприятий саммита G20.

«Когда я покинул комнату для переговоров для коротких встреч с главами Японии и других стран, я попросил Иванку занять место. Стандартная практика. Ангела Меркель с этим согласна», — отметил американский политик.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь президента США Иванка Трамп заменила главу государства на одной из встреч на саммите G20 в немецком Гамбурге.