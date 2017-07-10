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Сирия, 10 июля. Потери «Тахрир Аш-Шам» в северной части провинции Эс-Сувейда. Союзники САА установили огневой контроль над участком пути Аль-Хейль — Ас-Сухна. ВКС РФ уничтожили военный штаб ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили штаб-квартиру ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, ликвидировали два военных пикапа ИГ* к востоку от Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили контратаку боевиков в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; освободили несколько высот севернее населенного пункта Джубад Хамад к востоку от Хомса; установили огневой контроль над участком пути Аль-Хейль — Ас-Сухна.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило большинство холмов горной цепи Аль-Калилат к востоку от Пальмиры; понесло потери в живой силе в ходе сражений с курдами на востоке Ракки; совершило нападение на опорные пункты вооруженных сил Ирака в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла часть позиций в населенных пунктах Мисрафе и Мудире в Восточной Гуте Дамаска; утратила несколько высот на севере провинции Эс-Сувейда.

Курды: ведут бои с ИГ в квартале Рауда на востоке Ракки.

Международная коалиция: нанесла удары по нефтяному месторождению Танак в провинции Дейр эз-Зор; проводила бомбардировки города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Ранее сообщалось, что 105-я и 106-я бригады Сирийской арабской армии (САА) захватили несколько стратегических зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Как сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News, боевики группировки вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» предприняли попытку контратаки, дабы вернуть утерянные позиции. Нападение радикалов было отбито, кроме того, более 20 исламистов были уничтожены.

Тем временем в Восточной Гуте Дамаска продолжаются бои между организацией «Джейш Аль-Ислам»***** и формированием «Файлак Ар-Рахман», выступающим при поддержке коалиции «Тахрир Аш-Шам». Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (PamSpenser), радикалы «Армии Ислама» отбили у «Тахрир Аш-Шам» несколько зданий в населенных пунктах Мисрафе и Мудире.

Тем временем ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Джуруд Флита, расположенного в районе горного массива Западный Каламун. В данный момент столкновения между правительственными войсками и исламистами происходят недалеко от города Бейт Джин, передает Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека. О потерях сторон не сообщается.

Провинция Хомс

Несмотря на недавнюю контратаку ИГИЛ, в ходе которой подразделения сирийской армии потеряли холм Аль-Маширфаха близ города Джубб Аль-Джарра, проасадовские отряды ополчения освободили несколько высот к северу от населенного пункта Джубад Хамад. Поддержку с воздуха союзным войскам оказывали российские военные вертолеты, в результате бомбардировок которых были уничтожены два военных пикапа ИГ, оснащенные крупнокалиберными пулеметными установками. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News. Данные вершины имеют важное стратегическое значение, поскольку являются плацдармом для дальнейшего наступления на город Аль-Багилия.

После того как отряды «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» освободили часть газового месторождения Аль-Хейль, союзники несколько продвинулись вглубь в этом районе, заняв большинство холмов горной цепи Аль-Калилат. Кроме того, в ходе столкновений были ликвидированы более 20 террористов ИГ. Согласно информации военных источников AMN, захват данных позиций обеспечил проправительственным силам огневой контроль над участком пути Аль-Хейль — Ас-Сухна.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению новостного портала Al Masdar News, в результате воздушной атаки ВКС РФ был уничтожен один из военных штабов «Исламского государства»*. Согласно данным проправительственной разведки, в момент удара в штаб-квартире проходила встреча высокопоставленных командиров ИГИЛ. Информации о потерях со стороны террористов пока не поступало.

Западная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки тем временем возобновила бомбардировки города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Кроме того, ударам коалиционных военных самолетов подверглось нефтяное месторождение Танак. Об этом сообщает местный информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Ракка

Бои между Сирийской демократической армией**** (SDF) и террористами «Исламского государства» разворачиваются в квартале Рауда на востоке административного центра провинции. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (melisaraimmo), в ходе противостояния были нейтрализованы порядка 27 боевиков ИГ.

Между тем в результате авиаударов ВВС международной коалиции вновь страдает мирное население провинции. За последние двое суток погибли 23 мирных жителя, еще 50 человек получили ранения. Местный Twitter-канал (Raqqa_SL) опубликовал фотографии, демонстрирующие, насколько была разрушена одна из улиц на востоке Ракки после бомбардировки, проведенной коалиционными самолетами.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное наступление в северной части провинции Эс-Сувейда, атакуя позиции антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» к востоку от военной авиабазы Халхала. При поддержке со стороны Национальных сил обороны****** (NDF) правительственные войска штурмовали укрепленные пункты боевиков вооруженной оппозиции в районе высоты Таль-Асфар. В ходе ожесточенных столкновений войска союзников освободили вершину, а также несколько холмов, включая Руджум Бакар, Таль-Сальман, Асаджия, Таль-Шухайб и Шухайб. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News.

Напомним, в регионе с 9 июля действует перемирие между Сирийской свободной армией** (ССА) и правительственными силами, однако на радикалов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»****, входящей в состав коалиции «Тахрир Аш-Шам», режим прекращения огня не распространяется.

Ирак

Согласно данным агентства новостей Iraqi News, боевики «Исламского государства» совершили очередное нападение на опорные пункты правительственных сил Ирака. В провинции Аль-Анбар радикалы атаковали позиции иракской армии вблизи города Хит, в результате чего трое террористов-смертников были уничтожены. Исламисты были обнаружены и окружены в центре города. Однако во время перестрелки погиб один служащий федеральной полиции. Напомним, Иракские войска освободили Хит в середине апреля 2016 года.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)