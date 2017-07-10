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Москва, 10 июля. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать протокол к соглашению по авиационной группе Воздушно-космических сил в Сирийской республике. Документ регулирует вопросы размещения группировки ВКС, ее движимого и недвижимого имущества, а также функционирования.

Как указывается в протоколе, противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны, а внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВКС РФ окажут поддержку правительству Сирии и сирийской оппозиции в борьбе с терроризмом.