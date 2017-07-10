Песков опроверг наличие новых договоренностей с ОПЕК по снижению нефтедобычи

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Москва, 10 июля. ОПЕК не заключала никаких новых договоренностей со странами, не входящими в картель, о снижении объема добычи нефти. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете о тех договоренностях и о тех «потолках», которые сейчас есть. Каких-либо иных договоренностей на данный момент не существует. Это все, что я могу вам сказать», — отметил он.

Напомним, что в конце прошлого года ОПЕК заключила с независимыми странами-экспортерами соглашение о снижении объема добычи нефти.