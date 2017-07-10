Андрей Червиченко: «Спартак» и с усилением не сможет бороться с «Зенитом»

Москва, 10 июля. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке.

«Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно — не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве», — отметил он.