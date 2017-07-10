Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
В Турции женщина попала с ребенком под колеса своего автомобиля
Спорт
Андрей Червиченко: «Спартак» и с усилением не сможет бороться с «Зенитом»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Андрей Червиченко: «Спартак» и с усилением не сможет бороться с «Зенитом»

    15:27  10 Июля 2017
    70

    Андрей Червиченко: «Спартак» и с усилением не сможет бороться с «Зенитом»

    Москва, 10 июля. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке.

    «Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно — не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве», — отметил он. 

    Андрей Червиченко: «Спартак» и с усилением не сможет бороться с «Зенитом»

    Бывший президент московского клуба считает, что красно-белые не смогут бороться с петербургским клубом. 

    «А в Лиге чемпионов что делать? Вопросы есть. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? «Спартак» и с усилением не сможет бороться, люди трезво понимают это»,  — сказал Червиченко.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #зенит #лига чемпинов #спартак #червиченко
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        12:47 10 Июля 2017 237
        Читать
        11:50
        Сегодня

        Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

        10:42
        Сегодня

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍
        8:54
        Сегодня

        Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7678

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13389

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1707

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3321

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2548
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1064
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        1671
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        653
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        837