Кремль оценил последствия возможного членства Украины в НАТО

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Москва, 10 июля. Членство Украины в НАТО приведет к дальнейшему продвижению военной инфраструктуры альянса к границам Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с приближением военной инфраструктуры НАТО к границам России, поэтому членство Украины в НАТО не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам переговоров Порошенко заявил, что Киев и НАТО начали дискуссию о введении Плана действий по членству Украины в альянсе.