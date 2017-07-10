Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

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Москва, 10 июля. Глава российского государства Владимир Путин, говоря о русофобии как о единственном товаре, который остался у Украины, имел в виду обострение русофобских настроений и использование киевским руководством псевдороссийской опасности в качестве главного рычага для манипулирования европейскими политиками. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент России имел ввиду именно нагнетание русофобии и использование мнимой российской угрозы в качестве ключевого способа давления на Европу.

Напомним, в ходе пресс-конференции по результатам саммита «двадцатки» в немецком Гамбурге, который прошел 7-8 июля, Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар — русофобия и тема разделения с Россией. Тогда глава РФ выразил надежду на то, что это все-таки однажды закончится.