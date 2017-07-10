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США планируют объявить перемирие на севере Сирии при участии Турции
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Деэскалация в Сирии: наблюдатели из военной полиции России снизят градус напряженности в регионе
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    Деэскалация в Сирии: наблюдатели из военной полиции России снизят градус напряженности в регионе

    15:54  10 Июля 2017
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    Деэскалация в Сирии: наблюдатели из военной полиции России снизят градус напряженности в регионе

    Министерство обороны России направило подразделения военной полиции в сирийские провинции Кунейтра и Даръа. Предполагается, что военные наблюдатели будут следить за соблюдением перемирия в указанных районах Сирии. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что российское присутствие значительно сможет снизить градус напряженности в провинциях и дать понять поддерживающим боевиков силам, что им не стоит стравливать вооруженную оппозицию и сирийскую армию.

    «Присутствие российских военных наблюдателей в этой зоне будет способствовать более надежному установлению перемирия, будет «охлаждать некоторые горячие головы» с обеих сторон, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Война идет очень давно, военное ожесточение достигло своего пика, поэтому попытки нарушить перемирие будут, и не важно, вынужденные или нет. Российская военная полиция сможет сыграть стабилизирующую роль. Будем надеяться, что наше присутствие в этих провинциях послужит сигналом тем внешним силам, которые могут оказывать давление на вооруженную оппозицию. Эти сигналы должны дать понять, что провоцировать вооруженную оппозицию на дальнейшие боевые действия в этой зоне не следует».

    Во время четвертого раунда межсирийских переговоров в Астане, стороны договорились о создании двух новых центров для мониторинга зон деэскалации.

    Четвертый раунд межсирийских переговоров проходил в Астане

    Первый центр планировалось создать в Иордании. Мониторингом ситуации, как сообщало ливанское информагентство Al-Masdar, будут заниматься специалисты из России и США. В зону ответственности российско-американо-иорданского центра войдут провинции Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда. Российско-турецкий центр мониторинга охватит север Сирии. О своей готовности осуществлять мониторинг за ситуацией в зонах деэскалации также заявляла Турция.

    Ранее агентство NationNews со ссылкой на источник в Сирии сообщало, что иностранные наблюдатели, размещаемые в зонах деэскалации, будут оснащены легким стрелковым оружием. Это делается для безопасности мониторинговой группы, поскольку представители от России и их иностранные коллеги, направленные в регион, не уполномочены вступать в столкновения с боевиками.  

    «Реальные бои ведет Сирийская арабская армия (САА) при поддержке многочисленных  союзных сил. Российские военные не принимают участие в этих операциях, и сирийский народ прекрасно знает, что мы лишь наблюдатели, которые могут фиксировать нарушения перемирия. Сирийцы также знают, что российская военная полиция успешно занималась обеспечением безопасности в том же Алеппо и наведением порядка в тех зонах, где были прекращены военные действия», — подчеркивает Егорченков.  

    Есть надежда на то, что американцы не будут мешать соблюдению перемирия

    Что касается присутствия наблюдателей из США, то по мнению собеседника ФАН, есть надежда на то, что американцы не будут мешать соблюдению перемирия в регионе.

    «Давайте будем смотреть на действия наших американских партнеров. Есть надежда на то, что достигнутые договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их продолжительного диалога на полях саммита G20 поспособствуют налаживанию нормального диалога между всеми силами, которые хотели бы прекращения огня в Сирии, — подытожил собеседник ФАН. — Надеюсь, что американцы пойдут именно по этому пути, а не по тому, который использовали до переговоров президентов России и США».

    Напомним, что начиная с полудня 9 июля 2017 года на территории Сирийской Арабской Республики вступил в силу очередной режим прекращения боевых действий. В соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями, в ряде сирийских регионов созданы зоны деэскалации, которые будут находиться под контролем небоевых иностранных подразделений.

    Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике был подписан 4 мая Россией, Турцией и Ираном в рамках межсирийских переговоров Астане. Настоящий документ вступил в силу на следующий день после подписания. В тексте меморандума отмечается, что «создание зон деэскалации и зон безопасности — временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев». В указанных в документе зонах запрещены любые столкновения между конфликтующими сторонами.

    Автор: Алиса Яковлева
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