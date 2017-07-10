Деэскалация в Сирии: наблюдатели из военной полиции России снизят градус напряженности в регионе

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Министерство обороны России направило подразделения военной полиции в сирийские провинции Кунейтра и Даръа. Предполагается, что военные наблюдатели будут следить за соблюдением перемирия в указанных районах Сирии. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что российское присутствие значительно сможет снизить градус напряженности в провинциях и дать понять поддерживающим боевиков силам, что им не стоит стравливать вооруженную оппозицию и сирийскую армию.

«Присутствие российских военных наблюдателей в этой зоне будет способствовать более надежному установлению перемирия, будет «охлаждать некоторые горячие головы» с обеих сторон, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Война идет очень давно, военное ожесточение достигло своего пика, поэтому попытки нарушить перемирие будут, и не важно, вынужденные или нет. Российская военная полиция сможет сыграть стабилизирующую роль. Будем надеяться, что наше присутствие в этих провинциях послужит сигналом тем внешним силам, которые могут оказывать давление на вооруженную оппозицию. Эти сигналы должны дать понять, что провоцировать вооруженную оппозицию на дальнейшие боевые действия в этой зоне не следует».

Во время четвертого раунда межсирийских переговоров в Астане, стороны договорились о создании двух новых центров для мониторинга зон деэскалации.

Первый центр планировалось создать в Иордании. Мониторингом ситуации, как сообщало ливанское информагентство Al-Masdar, будут заниматься специалисты из России и США. В зону ответственности российско-американо-иорданского центра войдут провинции Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда. Российско-турецкий центр мониторинга охватит север Сирии. О своей готовности осуществлять мониторинг за ситуацией в зонах деэскалации также заявляла Турция.

Ранее агентство NationNews со ссылкой на источник в Сирии сообщало, что иностранные наблюдатели, размещаемые в зонах деэскалации, будут оснащены легким стрелковым оружием. Это делается для безопасности мониторинговой группы, поскольку представители от России и их иностранные коллеги, направленные в регион, не уполномочены вступать в столкновения с боевиками.

«Реальные бои ведет Сирийская арабская армия (САА) при поддержке многочисленных союзных сил. Российские военные не принимают участие в этих операциях, и сирийский народ прекрасно знает, что мы лишь наблюдатели, которые могут фиксировать нарушения перемирия. Сирийцы также знают, что российская военная полиция успешно занималась обеспечением безопасности в том же Алеппо и наведением порядка в тех зонах, где были прекращены военные действия», — подчеркивает Егорченков.

Что касается присутствия наблюдателей из США, то по мнению собеседника ФАН, есть надежда на то, что американцы не будут мешать соблюдению перемирия в регионе.

«Давайте будем смотреть на действия наших американских партнеров. Есть надежда на то, что достигнутые договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их продолжительного диалога на полях саммита G20 поспособствуют налаживанию нормального диалога между всеми силами, которые хотели бы прекращения огня в Сирии, — подытожил собеседник ФАН. — Надеюсь, что американцы пойдут именно по этому пути, а не по тому, который использовали до переговоров президентов России и США».

Напомним, что начиная с полудня 9 июля 2017 года на территории Сирийской Арабской Республики вступил в силу очередной режим прекращения боевых действий. В соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями, в ряде сирийских регионов созданы зоны деэскалации, которые будут находиться под контролем небоевых иностранных подразделений.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике был подписан 4 мая Россией, Турцией и Ираном в рамках межсирийских переговоров Астане. Настоящий документ вступил в силу на следующий день после подписания. В тексте меморандума отмечается, что «создание зон деэскалации и зон безопасности — временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев». В указанных в документе зонах запрещены любые столкновения между конфликтующими сторонами.