Ирак: ИГИЛ устраивает массовые казни в провинции Салах Эд-Дин

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Мутайбиджа, 10 июля. Боевики «Исламского государства»* провели четвертую за год массовую казнь в иракском Салах Эд-Дине.

Местные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) казнили пятерых жителей населенного пункта Мутайбиджа. Гражданские лица были расстреляны после обвинений в нарушениях правил «Халифата» и небрежном исполнении своих обязанностей.

Отмечается, что данный регион является стратегически важным для боевиков «Исламского государства» из-за выгодного географического положения. В районе Мутайбиджа игиловцы обустроили множество тренировочных лагерей и опорных баз.

* Организация запрещена на территории РФ.