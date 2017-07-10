Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму

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Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на электростанциях в Крыму устанавливаются турбины российского производства из российских компонентов.

Так, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставке турбин якобы производства компании Siemens для электростанций на территории Крыма, представитель Кремля сказал: «Я оставляю без комментариев этот вопрос, хотя добавлю, что в Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов».

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что немецкий концерн Siemens AG организовал специальную группу для проверки сообщений о том, что турбины его производства были поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.