Курды арестовали местных жителей на севере Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 10 июля. Местные жители были арестованы на контрольно-пропускном пункте Абу Хашаб.

Сирийские источники сообщили о том, что курдские ополченцы арестовали нескольких жителей населенного пункта Аль-Шухейль на КПП Абу Хашаб и увезли их в неизвестном направлении.

Арест был произведен в северной части сирийской провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что гражданские лица могли быть задержаны в связи с подозрением на сотрудничество с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

#د24:

اعتقلت #قسد عدداً من أبناء مدينة #الشحيل أثناء مرورهم على حاجز بلدة #أبوخشب بريف #ديرالزور الشمالي حيث تم إقتيادهم إلى جهة مجهولة — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) July 10, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.