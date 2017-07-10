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«Яндекс» составил рейтинг самых популярных вузов
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    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных вузов

    16:01  10 Июля 2017
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    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных вузов

    Москва, 10 июля. МГУ стал самым популярным из 264 учебных заведений в поиске «Яндекса», вошедших в Национальный рейтинг российских университетов, составленный «Интерфаксом» в начале лета. Об этом сообщается в исследовании, проведенном компанией.

    Согласно рейтингу, 5% запросов пользователей приходятся на МГУ. Также в топ-10 популярных среди пользователей поисковика вузов попали ВШЭ, СПбГУ и РУДН.

    Кроме того, МГУ стал первым и по региональному влиянию. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). На третьем — СПбГУ, ставший также одним из самых популярных университетов для 32 субъектов РФ, преимущественно на севере и северо-западе страны.

    В исследовании отмечается, что самыми популярными в поиске часто оказываются не те вузы, которые получают самую высокую оценку в Национальном рейтинге.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #яндекс #рейтинг #мгу
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