«Яндекс» составил рейтинг самых популярных вузов

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Москва, 10 июля. МГУ стал самым популярным из 264 учебных заведений в поиске «Яндекса», вошедших в Национальный рейтинг российских университетов, составленный «Интерфаксом» в начале лета. Об этом сообщается в исследовании, проведенном компанией.

Согласно рейтингу, 5% запросов пользователей приходятся на МГУ. Также в топ-10 популярных среди пользователей поисковика вузов попали ВШЭ, СПбГУ и РУДН.

Кроме того, МГУ стал первым и по региональному влиянию. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). На третьем — СПбГУ, ставший также одним из самых популярных университетов для 32 субъектов РФ, преимущественно на севере и северо-западе страны.

В исследовании отмечается, что самыми популярными в поиске часто оказываются не те вузы, которые получают самую высокую оценку в Национальном рейтинге.