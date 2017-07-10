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Россия развивает перемирие в Сирии: Путин переключил внимание Трампа с Асада на ИГИЛ
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    Россия развивает перемирие в Сирии: Путин переключил внимание Трампа с Асада на ИГИЛ

    15:33  10 Июля 2017
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    Развитие перемирия в САР: Путин переключил внимание Трампа с Асада на ИГ

    Режим перемирия, который был установлен вчера в 12.00, в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда в юго-западной части Сирии соблюдался в первые сутки работы без нарушений. Это отмечали наблюдатели как со стороны правительства САР, так и со стороны сирийских оппозиционных сил. Напомним, договоренность о введении в этом регионе режима прекращения огня была достигнута между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их встречи на саммите G20 в Гамбурге.

    Многие эксперты считают данное соглашение важным шагом на пути к завершению гражданской войны в арабской республике. Однако некоторые полевые командиры с обеих сторон не разделяют этого оптимизма. О значении введения перемирия на юго-западе страны и других возможных путях сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

    Кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью для ФАН отметил высокую значимость соглашения между Путиным и Трампом в контексте не только сирийского конфликта, но и в рамках ситуации на Ближнем Востоке в целом.

    «Это соглашение является частью очень большой инициативы России по созданию так называемых зон деэскалации на территории Сирии. Всего их будет четыре. Та зона на юго-западе, включающая три провинции, о которой договорились Путин и Трамп, является самой крупной. Эта инициатива достаточно давно разрабатывалась, и встреча президентов РФ и США все лишь фактически увенчала тот весьма долгий процесс подготовки этого соглашения, который шел с апреля. Таким образом, важно понимать, что это очень длительный процесс, это не спонтанно возникнувшая инициатива».

    Зоны деэскалации в Сирии

    Российская сторона планирует создать на территории Сирии комплексную систему безопасности, которая бы включала в себя как правительственные структуры республики, так представительство вооруженной оппозиции. Данная инициатива должна быть санкционирована Россией, Соединенными Штатами, Турцией, Иорданией, Ираном и другими странами, вовлеченными в конфликт в САР.  Таким образом, американская сторона в лице Трампа поддержала предложенную РФ программу в ходе встречи лидеров стран в Гамбурге, отмечает эксперт.

    «Ведущую же роль в этом процессе деэскалирования в Сирии все-таки будет играть Россия. Российская военная полиция будет той силой, которая будет следить за ситуацией и контролировать процесс прекращения военных действий. Основная задача зон деэскалации как одного из этапов процесса мирного урегулирования состоит в том, чтобы прекратить прямые столкновения между силами САР и их союзниками с одной стороны и оппозиционными военными группировками, подписавшими соглашение о начале мирного процесса, с другой».

    Военная полиция РФ

    Зоны безопасности, таким образом, создают основу для последующего поэтапного процесса политического урегулирования сирийского кризиса, что в конечном итоге должно привести к восстановлению государственности и суверенитета Сирии, прекращению военных действий и дальнейшему мирному развитию арабской республики, отмечает эксперт.

    Владимир Шаповалов также подчеркивает, что в систему перемирия, безусловно, не будут включены представители радикальных исламистских группировок, с которыми будет продолжена борьба до их полной ликвидации. К таковым относятся формирования «Исламское государство»* и «Джебхат Фатх аш-Шам»* (оба запрещены в РФ).

    ИГИЛ

    Кроме того, создание зон снижения напряженности позволяет правительственным войскам САР и союзным силам сконцентрироваться непосредственно на борьбе с терроризмом. Так, ожидается, что сирийская армия и проасадовские отряды в скором времени активизируют усилия в других регионах, все еще подконтрольных боевикам ИГИЛ*, — в частности, в провинции Дейр эз-Зор.

    «Прекращение военных действий в рамках зон деэскалации, в том числе на юго-западе Сирии, позволит вооруженным силам САР более активно включиться в борьбу с исламскими террористами, поскольку до настоящего времени значительная часть сирийских войск была скована противостоянием с отрядами так называемой умеренной оппозиции. Можно ожидать, что уже в ближайшее время борьба с терроризмом вступит в завершающую, решающую фазу».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #игил #башар асад #дейр эз-зор
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