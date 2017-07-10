Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин

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Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в личном пользовании главы государства Владимира Путина имеется мотоцикл. По его словам, российский лидер не ездит на данном виде транспорта.

«Он, действительно, сказал: что у меня есть такой мотоцикл, но я на нем не езжу», — отметил представитель Кремля, комментируя визит Путина на выставку «Иннопром-2017».

Как сообщил Песков, глава государства, действительно, пробовал сесть на мотоцикл Kawasaki, имеющийся в Батальоне особого назначения.

«В личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, и не ездит он на мотоцикле», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Владимир Путин во время выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, на каком автомобиле он передвигался в 1990-е годы.