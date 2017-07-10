Сирия: ИГ потеряло контроль над газовой станцией в провинции Хомс

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Бейрут, 10 июля. Сирийская армия вернула контроль над станцией «Хейль», расположенной на юго-востоке провинции Хомс, сообщил военный источник РИА Новости.

Эта газовая станция занимается перегоном добытого газа в чистом виде на газоперерабатывающий завод.

Как сообщил собеседник агентства, сирийская армия не только вернула контроль над станцией «Хейль», но и продолжает постепенное наступление в направлении месторождения нефти, ведя бои с боевиками террористической организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.