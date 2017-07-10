Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы

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Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин назвал художника Илью Глазунова выдающимся представителем отечественной художественной школы, сообщается в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал соболезнования главы государства в связи со смертью Глазунова.

«Уважаемые Иван Ильич и Вера Ильинична, искренне разделяю горе, постигшее вас. Прошу принять мои глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в сообщении президента России. Путин назвал Глазунова подлинным Мастером, а также человеком, который обладает огромной созидательной энергией, достоинством. Он искренне заботился о судьбе России.

В своей телеграмме Путин отметил, что Глазунов служил своей стране и ее народу, внес большой вклад в возрождение шедевров древней истории России, сохранение национального искусства и культуры.

Напомним, что Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве от остановки сердца. Ему было 87 лет.