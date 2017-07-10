Путин дал добро на разработку пушки против дронов

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Екатеринбург, 10 июля. Президент России Владимир Путин оценил разработанную российскими инженерами пушку, которая способна сбивать квадрокоптеры. Автором новинки выступило конструкторское бюро «Аэростарт».

Отметим, что сначала глава государства не понял целесообразность уничтожения дронов, однако после того, как ему объяснили назначение пушки, дал добро на ее разработку.

«Тогда понятно, работайте», — отметил Путин.

Представители стенда «Аэростарт» признались Ura.ru, что остались довольны вниманием президента к их разработке.