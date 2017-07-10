ДНР узнала о переброске спецназа ВСУ для подавления нацбатов в Мариуполе

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Донецк, 10 июля. Киев перебросил в Мариуполь подразделения военной полиции ВСУ для разоружения националистических группировок. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, командиры ВСУ обратились за помощью в Генштаб в связи увеличением количества вооруженных конфликтов между украинскими военнослужащими подразделениями националистов в прифронтовом Мариуполе. Киев направил в Мариуполь специальные подразделения военной полиции ВСУ для решения данной ситуации.

Он также добавил, что подразделения военной полиции получили приказ разоружить и распустить некоторые добровольческие батальоны националистов.