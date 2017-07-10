Лавров: США и Россия продолжает работать по зонам деэскалации в Сирии

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Москва, 10 сентября. Россия и США продолжат взаимодействие по соглашению о зоне деэскалации на юге Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Меморандум от 7 июля, который подписан нами, американцами и иорданцами, предполагает разработку дополнительных деталей, которые будут фиксировать то, как эта зона будет функционировать на практике», — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что несмотря на то, что режим прекращения огня начал действовать в воскресенье с 12.00 по сирийскому времени, «его еще предстоит закрепить».

