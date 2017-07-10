Песков оценил влияние твита Трампа на отношения с Путиным

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Москва, 10 июля. Публикации президента США Дональда Трампа в социальных сетях не способны повлиять на взаимоотношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя твит Трампа, в котором он выразил сомнение о возможности создания рабочей группы по кибербезопасности из специалистов РФ и США.

Песков подтвердил, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Однако Путин и Трамп «ничего друг другу» не обещали, а лишь выразили готовность работать в этом направлении.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет ли она создана или нет — это покажет время», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что публикации президента США в социальных сетях не могут повлиять на взаимоотношения Москвы и Вашингтона.