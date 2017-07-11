Путин назвал Трампу основное условие размещения полицейской миссии в Донбассе

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Москва, 10 июля. По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе переговоров в Гамбурге с президентом США Дональдом Трампом президент Путин заявил, что важнейшим условием размещения любого рода полицейской миссии на территории Донбасса является согласие обеих сторон.

«Тема размещения каких-то миссий в Донбассе уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР», — сообщил Песков в ходе пресс-брифинга.

Напомним, ранее стало известно, что президент Путин вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном подробно обсудили тему Донбасса во время переговоров в Гамбурге.