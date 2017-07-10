Песков ответил на просьбу генсека НАТО «вывести войска РФ из Донбасса»

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Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине никогда не было военнослужащих из РФ.

«У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине», — заявил Песков журналистам. Таким образом, пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о выводе российских военных с территории Украины.

Ранее представитель Североатлантического альянса выразил обеспокоенность в связи с ростом угроз для работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. По словам Столтенберга, режим перемирия в Донбассе не соблюдается.