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Песков прокомментировал встречу сына Трампа с адвокатом из России
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    Песков прокомментировал встречу сына Трампа с адвокатом из России

    16:33  10 Июля 2017
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    В Кремле не знают об адвокате, пообещавшей компромат на Клинтон — Песков

    Москва, 10 июля. Кремль не знает о российском юристе, которая якобы заманила старшего сына президента США Дональда Трампа на встречу, пообещав ему компромат на бывшего кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

    По его словам, в Кремле вообще не знают, о ком идет речь, и, естественно, не могут быть в курсе всех встреч российских адвокатов в России и за границей.

    В Кремле не знают об адвокате, пообещавшей компромат на Клинтон — Песков

    Напомним, ранее издание New York Times сообщило, что российский адвокат Наталья Весельницкая, у которой якобы есть «связи в Кремле», в прошлом году встречалась со старшим сыном главы Белого дома, пообещав ему компрометирующий материал на Хиллари Клинтон. 

    По данным газеты, Трамп-младший подтвердил, что виделся с адвокатом, однако ничего не говорил о каком-то компромате, который ему якобы дали обещание предоставить. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #трамп #песков #кремль #компромат #весельницкая
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