ВКС РФ помогут правительству Сирии и оппозиции бороться с терроризмом — Лавров

В Избранное

Москва, 10 июля. ВКС России окажут поддержку правительству Сирии и сирийской оппозиции в борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Российская федерация, прежде всего через наше присутствие в Сирии, через наши воздушно-космические силы, будет активно поддерживать совместную борьбу правительства и оппозиции против террористических группировок», — отметил он.

Напомним, что во время первой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о достижении перемирия между правительственными войсками и силами оппозиции на юге Сирии.