Ракетчики ЗВО провели боевые пуски ракет «Точка-У» на полигоне «Капустин Яр»

В Избранное

Москва, 10 июля. На военном полигоне «Капустин Яр» состоялись практические пуски оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» по целям в районах активности условных бандформирований.

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа успешно осуществили боевые пуски ракет на полигоне.

При этом ракетчикам было необходимо за пять минут осуществить смену позиций, а также провести повторные пуски. В ведомстве отметили, что в практических пусках приняли участие более 500 военнослужащих, а также 100 единиц вооружения.

Стоит отметить, что накануне экипажи ВКС РФ на самолетах Су-34 и Су-24 провели учебные стрельбы на авиационном полигоне в Ленинградской области.