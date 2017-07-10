Пальмира: ИГИЛ потеряло контроль над газовым полем Аль-Хейль

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Пальмира, 10 июля. Правительственные войска полностью зачистили месторождение Аль-Хейль от «Исламского государства»*.

Военные источники в Сирии сообщили, что проправительственным войскам удалось успешно завершить операцию по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) газового поля Аль-Хейль на востоке провинции Хомс.

Вместе со стратегическим объектом около Пальмиры была зачищена газовая станция. Отмечается, что в ходе столкновений террористы понесли серьезные потери в живой силе, а также лишились нескольких единиц техники.

عاجل | مصدر عسكري : وحدات من القوات المسلّحة تستعيد السيطرة على محطة الهيل للغاز وتواصل تقدمها باتجاه الحقل... https://t.co/NBpgklDOKv — دمشق الآن (@now_damascus) July 10, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.