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Лавров: Центр контроля режима прекращения огня в Сирии будет создан в Аммане
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    Лавров: Центр контроля режима прекращения огня в Сирии будет создан в Аммане

    14:39  10 Июля 2017  /обновлено: 14:53  10 Июля 2017
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    Лавров: Центр контроля режима прекращения огня в Сирии будет создан в Аммане

    Москва, 10 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о том, что Россия, Соединенные Штаты и Иордания создают в столице Иордании Аммане центр по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в зоне деэскалации в Сирии, включающей в себя провинцию Даръа.

    Как объяснил Лавров, сторонам предстоит приложить значительные усилия для того, чтобы обеспечить устойчивое состояние прекращения огня. Именно для этого создается мониторинговый центр, который будет на прямой связи как с представителями правительственных сил, так и с боевиками «умеренной оппозиции».

    Лавров: Центр контроля режима прекращения огня в Сирии будет создан в Аммане

    «Там работы хватит и для того, чтобы все эти детали согласовывать. Условлено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане», — рассказал Лавров журналистам.

    Напомним, режим перемирия в сирийских провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда действует с 12.00 воскресенья по сирийскому времени.

    Автор: Валентин Меликов
    #лавров
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